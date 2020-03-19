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Haberler Yaşam Öğretmenler maske üretimi için atölyede

Öğretmenler maske üretimi için atölyede

Öğretmenler maske üretimi için atölyede
Giriş Tarihi: 19.3.2020

Manisa İsmet İnönü Kız Teknik ve Anadolu Lisesi, korona virüsü nedeniyle artan maske talebini karşılamak için üretime başladı. Diğer maskeler tek kullanımlık olurken, bu okulda üretilen maskeler pamuktan yapıldığı için yıkanıp ütülendikten sonra tekrar kullanılabilecek. Okulda öğretmenler ve çalışanlar 10 bin adet maska siparişini yetiştirmek için gece gündüz emek veriyor. Okul Müdürü Aynur Özdemir, "Gelen talepler üzerine el ele vererek çalışmaya başladık" dedi.

NERMİN UÇTU

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