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Virüs salgınından sonra tarhanaya ilgi arttı

Virüs salgınından sonra tarhanaya ilgi arttı
Giriş Tarihi: 19.3.2020

Türkiye'de korona virüs vakaları sonrası salgına karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşların, yüzyıllık bir lezzet olan ve besleyiciliği ile bilinen tarhanaya ilgisi arttı. Uzmanlar da içindeki birçok baharat, sebze ve bakliyatla besin açısından zengin olan tarhananın tüketilmesinden yana.

BU DÖNEMDE TÜKETİLMELİ
Uzman diyetisyen Ceren Batmaz Sarı ise, tarhananın çok değerli bir yiyecek olduğunu söyledi. Tarhanada önemli besinler olduğunu vurgulayan Sarı, "İçinde tam buğday unu, kırmızıbiber, domates, yoğurt ve çeşitli baharatlar mevcut. Bağışıklık sistemi için probiyotik bir besin. Özellikle enfeksiyon hastalıklarının olduğu bu dönemde tüketilmesi önemli" dedi.

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