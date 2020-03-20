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Haberler Yaşam Adü Hastanesi’nde hazırlıklar tamam

Adü Hastanesi’nde hazırlıklar tamam

Adü Hastanesi’nde hazırlıklar tamam
Giriş Tarihi: 20.3.2020

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde olası korona virüsü vakaları için ayrı havalandırması olan hasta servisleri oluşturuldu. Hastane ekip ve ekipmanlarıyla salgına hazır hale getirildi. Hastaneye girişlerde de ateş ölçümü gerçekleştirilen vatandaşlar, sağlık görevlilerince yapılan ilk sorgunun ardından ilgili polikliniklere yönlendiriliyor. Başhekim Prof. Dr. Serkan Öncü, "Aydın'da an itibari korona virüs teşhisini konulan kimse yok. Durumundan şüphe duyuların da şimdiye kadar testleri temiz çıktı" dedi.

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