Başkan Kaplan’dan korona virüsü denetimi

Aydın'ın ilçesi Koçarlı'da korona virüsüne karşı tüm çalışmaları eksiksiz yerine getiren AK Partili Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, restoran ve lokantaları denetledi. Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mehmet Örnek'in de yer aldığı denetimlerde Başkan Kaplan, "Gıda sektörünün özellikle daha dikkatli olması gerekiyor. Önlemler en yüksek düzeyde tutulmalı. Müşteriler arası mesafe 1.5 metreden az olmamalı. Eldiven, bone ve maskelerimizi muhakkak takmalıyız" dedi.

MEHMET KAVAS