“Çalışanlarımızı da düşünmek zorundayız”

Richmond Otel Genel Müdürü İsmail Aksoy, haziran ayına kadar oteli kapatma kararı aldıklarını belirtirken, "Otel içindeki aktiviteler zaten durdu, hastalık hem misafirlerimiz hem de çalışanlarımız için risk taşıyor. Personelimizin sağlığını da düşünmek zorundayız. Bu nedeniyle pazartesiden itibaren haziran ayına kadar otelimizi kapatacağız" ifadeİsmail Aksoy lerini kullandı.

SEBAHATTİN ALP