Dışarı çıkmayın!

Korona virüsle mücadelede büyük önem taşıyan kurallara ünlüler de uyuyor. Sürekli temizlik uyarıları yapan ünlüler, acil olmadıkça evlerinden dışarı çıkmıyor ve ev hallerini de takipçileriyle paylaşıp örnek oluyor.

Dünyayı etkisi altına alan korona virüsüyle mücadele kapsamında tüm ülkeler çeşitli tedbirler aldı. Kişisel tedbirlerin de büyük önem taşıdığı mücadelede, bu tedbirlerin başında kalabalık yerlere gitmemek ve mümkünse evden dışarı çıkmamak geliyor. Bu önemli kurala ünlüler de uyuyor. Sosyal medyada çok sayıda takipçisi bulunan ünlü isimler, ev hallerini paylaşarak milyonlara destek ve örnek olmaya çalışıyor. İşte o ünlülerden bazıları...