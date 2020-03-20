Hastaneler fabrika gibi

Korona virüsüne karşı koruyucu ekipman sıkıntısı yaşanmaması için harekete geçen kamu ve üniversite hastaneleri, maske ve dezenfektan üretimine başladı. Ege’de başı çeken Aydın ve Manisa oldu.

Çin'den tüm dünyaya yayılan Covid-19 salgını ile ilgili tedbirler doğrultusunda Sağlık Bakanlığı kuruluşların tüm ihtiyaçlarını zamanında gideriyor. Piyasalarda artan talep ihtimaline karşılık Aydın Devlet Hastanesi, Atatürk Devlet Hastanesi ve Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi kendi terzihanelerinde maske üretmeye başladı.

BİN LİTRE YAPILACAK

Manisa Celal Bayar Üniversitesi bin litre dezenfektan üretirken, Manisa Şehir Hastanesi de kendi maskesini üretiyor. Maskeler, koruyucu ekipmana ihtiyaç duyulan hastanelere dağıtılacak. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi DEFAM da, üniversite içinde kullanılmak üzere 1000 litre dezenfektan üretmeye başladı.



Aydın'da üç devlet hastanesinin terzihanesinde maske üretimi yapılıyor.

120 DERECE SICAKLIK

İlk etapta 200 litre üretilen dezenfektanlar, tüm birimlerde kullanılmaya başlandı. Manisa Şehir Hastanesi'nde dikim sonrası maskeler press ütüde 120 derecelik ısıyla ütülenerek dezenfeksiyonu sağlandıktan sonra paketleniyor.

KAZIM YÖRÜKCE / NERMİN UÇTU