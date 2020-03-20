Herkes evde yemek yapıyor

Sosyal medyada ev hallerini paylaşan ünlülerin çoğu yemek yaptıkları anları kaydediyor.

Sosyal medyada ev hallerini paylaşan ünlülerin çoğu yemek yaptıkları anları kaydediyor. O isimlerden biri de süperstar Ajda Pekkan. Yıllara meydan okuyan sanatçı, mutfakta yemek yaparken çekilen fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. O ünlülerden biri de güzel oyuncu Saadet Işıl Aksoy oldu. Aksoy, yaprak sarma yaparken çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Dünya starlarının da durumu aynı. Evlerine kapanan ünlü yıldızlar, aileleriyle vakit geçiriyor. Ünlü İngiliz eski futbolcu David Beckham da bütün ailesiyle birlikte mutfakta hünerlerini sergiledi ve bu anları takipçileriyle paylaştı.