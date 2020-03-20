Nikahlara korona virüsü ayarı geldi

Muğla'nın Menteşe ilçesinde nikahlar, sadece Menteşe Belediyesi Nikah Salonu'nda ve sadece çiftlerin anne babaları ile şahitlerin huzurunda kıyılacak. Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Ülke genelinde alınan sağlık önlemleri kapsamda düğün salonları ve kır bahçelerinde yapılan nikah törenleri geçici süreliğine durduruldu. Nikah törenleri, ekiplerimizce dezenfekte edilen nikah salonumuzda yapılacak" dedi. Son yurt dışı ziyareti 15 gün önce olanlara ise nikah tarihi verilmeyecek.

FERDİ YAVUZ