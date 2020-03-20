  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Nikahlara korona virüsü ayarı geldi

Nikahlara korona virüsü ayarı geldi

Nikahlara korona virüsü ayarı geldi
Giriş Tarihi: 20.3.2020

Muğla'nın Menteşe ilçesinde nikahlar, sadece Menteşe Belediyesi Nikah Salonu'nda ve sadece çiftlerin anne babaları ile şahitlerin huzurunda kıyılacak. Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Ülke genelinde alınan sağlık önlemleri kapsamda düğün salonları ve kır bahçelerinde yapılan nikah törenleri geçici süreliğine durduruldu. Nikah törenleri, ekiplerimizce dezenfekte edilen nikah salonumuzda yapılacak" dedi. Son yurt dışı ziyareti 15 gün önce olanlara ise nikah tarihi verilmeyecek.

FERDİ YAVUZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Nikahlara korona virüsü ayarı geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA