Pamukkale otelleri virüs tehlikesine karşı kapanıyor

Denizli'de yıllık 2.5 milyona yakın turisti ağırlayan, Pamukkale ve Karahayıt bölgesindeki otellerin birçoğu, korona virüsü tehlikesi geçinceye kadar kapatma kararı aldı. Denizli'deki 8 bin turistik belgeli yatağın ancak yüzde 5'i ila 10'u arasında bir doluluk oranına sahip olduğunu belirten Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, "Virüsün görüldüğü ülkelerde insanların turizmi düşünecek halleri yok. Zaten Avrupa'dan uzun süredir uçak da gelmiyor. Kısa vadede bir gelişme beklenmediğinden bazı işletmecilerimiz önlem olarak kapatma yoluna gidiyor. Tabii ki bu sadece ekonomik değil, çalışanlarımızın ve misafirlerimizin sağlığı açısından da bir önlem. Burada önemli olan, personelimizi mağdur etmeden, maaşlarını ödemeye devam ederek süreci atlatabilmek" dedi.