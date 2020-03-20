Son dakika: Başkan Erdoğan sağlık çalışanlarını alkışladı

Başkan Erdoğan, canını dişine takan fedakar sağlık çalışanlarını alkışladı. Sosyal medyadan sağlık çalışanlarına mesaj gönderen Başkan Erdoğan, "Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve Milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar..." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından, "Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve Milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar..." açıklamasında bulundu.