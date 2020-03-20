Virüsten korunmak için renkli besinler tüketin

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gökçe Bönce, korona virüsten korunmanın en etkili yolunun hijyen ve güçlü bağışıklık sistemi olduğunu söyleyerek, “Her renk sebze-meyvenin kendi içinde farklı bir antioksidan ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunmaktadır” uyarısında bulunuyor.

Güçlü bağışıklık sisteminin virüs ve bakterilerle savaşmada vücudun savunma mekanizmasını oluşturduğunu vurgulayan Emsey Hospital Beslenme ve Diyet uzmanı Gökçe Bönce, doğru ve kaliteli beslenmenin bu süreçte bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça önemli olduğunu söyledi. Hiçbir besinin tek başına korumada etkili olmadığını aktaran Bönce, dengeli ve kaliteli beslenme ile bağışıklık sistemini güçlendirerek, salgına yakalanma ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilecek besinler hakkında bilgiler verdi.

SOFRANIZDA HER RENK OLSUN

Sebze ve meyvelerin farklı renklerde olanlarını sofrada bulundurmanın faydalı olacağını söyleyen Bönce, "Her renk sebze- meyvenin kendi içinde farklı bir antioksidan ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi bulunmaktadır. Bir ara öğünde elma yiyorsanız, diğerinde kivi veya yaban mersini gibi farklı renkteki meyveleri tercih ederek bağışıklığınızı güçlendirmeye katkı sağlayabilirsiniz" diye konuştu.



10 BARDAK SU İÇİLMELİ

Su tüketiminin vücuttan toksin ve zararlı maddelerin uzaklaştırılmasında etkili olduğu için günde en az 8-10 bardak su içmeye özen gösterin. İçtiğiniz suların içine limon, zencefil veya 1 tatlı kaşığı sirke atarak bunların yararlı etkilerinden faydalanabilirsiniz. Zencefil ve zerdeçal gibi baharatların bağışıklık sistemi üzerindeki olumlu etkilerinden de yararlanmak için 1'er çay kaşığı zencefil, zerdeçal ve karabiberi yoğurt veya süte ekleyerek gün içerisinde tüketebilirsiniz.



PROBİYOTİK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ İÇİN ÖNEMLİ



Güçlü bağışıklık için sağlıklı bağırsak florasının da önemli olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu sebeple ek olarak probiyotik takviyesi alabilir, kefir veya probiyotik içeren yoğurtları günlük beslenmenize dahil edebilirsiniz. Hiçbir besin tek başına bağı-şıklık sistemini güçlendirme-de yeterli olmaz. Önemli olan bağışıklık sis-temi üzerinde etkisi olan besinleri yeter-li ve denge-li ölçü-de almayı günlük yaşam tarzı haline getirmek gerekmektedir.



PAKETLENMİŞ ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN

Gün içerisinde alınması gereken enerji miktarının kaliteli ve vücut sağlığı için olumlu etkisi olabilecek besin-ler tüketilmeli. Paketli ürünler, asitli içecekler, şekerli gıdalar-la beslenmek yerine günde 3-5 porsiyon sebze ve meyve, 2-3 porsiyon süt ve süt ürünü tüketilmesini öneriliyor. Ayrıca haftada 2 gün kuru baklagil ve balığa da sofralarınızda yer vermelisiniz.