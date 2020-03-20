Vücudun koruyucu kalkanı enginar

Genellikle bir sebze olarak kabul edilmesine rağmen, enginar bir tür devedikenidir. Vücudunuz için birçok faydası bulu-nan enginar, bağışıklık sistemini güçlendirmede, kolesterolü düşürmede ve ateroskleroz, kalp krizi ve felç gibi hastalıklara karşı koruyucu kalkan görevi görür. Antioksidan, vita-min ve mineral açısından zengin olmasından dola-yı dolaşım ve sindirim sis-temini düzenlemeye yar-dımcı olan enginar ayrıca, kanı temizler, kötü koles-terolü düşürüp iyi koles-terolü dengeler.