Sağlıklı mutfağın sırrı

Korona virüsü için alınan önlemlerden en önemlisi kuşkusuz evde kalmak. Hal böyle olunca da yeme isteğiniz artabilir ve mutfak sizi kendine doğru çekebilir. Burada önemli olan bu süreci bir avantaj haline çevirmektir. Sağlıklı beslenme ve sağlıklı mutfak için basit yöntemler alabilirsiniz

Mutfağınıza giren her besin bir gün yenmek üzere zaten bir kenara ayrılmıştır. Bu yüzden bu dönemde alışveriş sepetlerinizi çikolatalar, bisküviler, asitli içecekler ile doldurmanız bunları tüketeceğiniz anlamına gelmektedir. Önemli olan akılcı alışveriş ile hem sağlıklı mutfak alışkanlığı kazanmak hem de alınması gereken besin öğelerini dengeli şekilde almayı sağlamaktır.

KENDİ EKMEĞİNİZİ YAPABİLİRSİNİZ

Protein grubu olarak kıyma alabilir, ister köfte ister yemeklik olarak buzluğunuza atabilirsiniz. Ayrıca porsiyonluk olarak tavuk ve balık da dondurabilirsiniz. Kuru baklagiller ise kurtarıcı proteinimizdir. Hem bitkisel kaynaklı protein olduğu için kolesterolünüzü etkilemez hem de uzun raf ömrü sayesinde bozulmaz. Tahıl grubu olarak ise pirinç ve makarnaya yönelmek yerine bulgur ve kendi ekmeğinizi yapabilmeniz için esmer unları tercih etmek mantıklı olacaktır. Mevsim sebzelerini dondurabileceğiniz gibi havuç, patates, kereviz, turp gibi uzun süre bozulmadan kalabilecek kök sebzeleri de tercih edebilirsiniz.



TATLIDAN UZAK DURUN

Meyveler maalesef en çabuk bozulan grup olarak karşımıza çıkıyor. Olgunlaşmamış muz veya elma gibi taze meyveler alabilir veya kuru kayısı, kuru erik gibi kuru meyvelere yönelebilir ve çiğ kuru yemişler ile kendinize minik ara öğünler oluşturabilirsiniz. Şeker grubu ve tatlılar ne kadar çekici gelse de sağlıklı beslenme örüntünüz için gerekli olmadığını ve bunlardan uzak kalmanız gerektiğini unutmamalısınız.



MUTFAK HİJYENİNE ÖNEM VERİLMELİ

Beslenmemize ve sağlığımıza değer katan sağlıklı bir mutfağa sahip olmak, artan obezite prevelansı için son derece önemlidir. Mutfak, yiyecek ve içeceklerin saklandığı, besinlerin pişirilmek üzere hazırlandığı, pişirme işlemlerinin yapıldığı ve temizlendiği bir mekândır. Sağlıklı ve hijyenik bir mutfağınızın olması, yeterli ve dengeli beslenmenin yapılabilmesi için temel oluşturur.



BUHARLA HAŞLAMA

Sağlıklı mutfakta olması gereken, kendisi küçük fakat işlevi büyük olan sebze haşlama aparatı ile besin değeri yüksek yemekler ve farklı tatlarda salatalar yapabilirsiniz. 2009 yılında yapılmış bilimsel bir çalışma, buhara maruz bırakılarak yapılan yemeklerin, diğer pişirme tekniklerine göre daha sağlıklı olduğunu saptamıştır. Evde kalma durumumuzun sona ermesiyle bu aparatı edinebilirsiniz.



SAKLAMA KOŞULLARI

Besinlerimizi uzun süre saklamak için konserve yöntemini tercih ediyorsak dikkat etmemiz gereken iki şey vardır. Konserve kapağının sıkı kapatılarak sızıntılara neden olmaması ve yetersiz ısının uygulanarak konserve kapağının kapatılmasıdır. Böylece konserve içindeki yiyeceğin enzimleri denatüre olmadığı için mikroorganizmalar yaşamlarına devam ederek, konserve içindeki ürünün bozulmasına neden olmamaktadır.



SPREY YAĞ ŞİŞESİ

Sağlıklı sofraların vazgeçilmezleri olan salata çeşitlerinde veya yemeklerde tercih edilen zeytinyağını göz kararı koymak yerine, sprey yağ şişesinin kullanılması veya kaşık ölçüsünün alınması yağ tüketiminin azaltılmasında rol oynayacaktır. Hareketimizin kısıtlandığı şu günlerde yağ ölçüsüne dikkat etmek de yarar olduğunu söylemeden geçmek istemiyoruz.



PORSİYONLAR KÜÇÜLTÜLMELİ

Mutfağınızın olmazsa olmazları olan tabaklar ve yemek takımlarının boyutları her geçen gün büyümekte. Bu durum ise, fark ettirmeden obezitenin temelini atmaktadır. Yemek tabaklarınızın boyutlarının küçültülmesi porsiyon kontrolünün sağlanmasında faydalıdır. Su bardaklarının hacimlerinin artırılması ise, gün içinde daha çok sıvı almanızı kolaylaştırır.