Evde ekran karşısında yemeyin!

Ekol Hastanesi Obezite Bölümü’nden Diyetisyen Ezgi Seviç, salgın nedeniyle evden çıkmayan kişileri televizyon karşısında yemek yememeleri konusunda uyardı. Seviç, güçlü bir bağışıklık ve fit bir vücut için de Akdeniz diyetini önerdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü için alınan önlemlerden en önemlisi kuşkusuz ki evde kalmak. Ekol Hastanesi Obezite Bölümü'nde görev yapan Diyetisyen Ezgi Seviç, evde kalınan sürenin fazla olması sebebi ile yeme ve içme isteklerinizin artacağını belirterek bu konuda dikkatli olunmasını tavsiye etti. Evde geçirilen zamanın sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmada bir fırsat bile olabileceğini dile getiren Seviç, önerilerini Yeni Asır okurlarıyla paylaştı:

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsü için alınan önlemlerden en önemlisi kuşkusuz ki evde kalmak. Ekol Hastanesi Obezite Bölümü'nde görev yapan Diyetisyen Ezgi Seviç, evde kalınan sürenin fazla olması sebebi ile yeme ve içme isteklerinizin artacağını belirterek bu konuda dikkatli olunmasını tavsiye etti. Evde geçirilen zamanın sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmada bir fırsat bile olabileceğini dile getiren Seviç, önerilerini Yeni Asır okurlarıyla paylaştı:



● En iyi beslenme modeli sebze-meyve, balık, tahıllar ve zeytinyağı ağırlıklı tam tahıllı ekmekler veya sert kabuklu kuru yemişler çinko bakımından zengin olacaktır.

● Ceviz, balık, avokado, fındık, badem gibi besinler omega-3 içerdiğinden bu dönemde tüketilmeli.

● D vitamini çok önemli. Hamsi, istavrit, somon ve ton balığı tüketilmeli.

● Taze meyve sebze tüketin.

● Günlük en az 2.5 litre ile 3 litre su mutlaka tüketin.

● Aşırıya kaçmadan sütlü tatlılar yenilebilir.



ARA ÖĞÜNLERDE MEYVE VE KURUYEMİŞ

EVDE sağlıklı beslenme konusuna 65 yaş üstü bireylerin de çok dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Diyetisyen Ezgi Seviç, önerilerini şöyle sıraladı. ■ Et, süt, yumurta, kuru baklagiller, üt ve ürünleri, sebze ve meyveler ile ekmek ve yerine geçebilecek tahıllar tüketmeli.

■ Öğünler atlanmamalı.

■ Günde 8-10 bardak sıvı tüketmeli.

■ Diyabet yada obezite hastalığı olanlar bağışıklığı güçlü tutmalı.

■ Vitamin-mineralden zengin salata mutlaka ana öğünlerde yer almalı.

■ Ara öğünlerde meyve ve kuruyemişlere yer verilmeli.

■ Tek seferde daha fazla besin tüketiminin önüne geçilmeli.

■ Az az sık sık öğünler tüketilmeli.



EGZERSİZİ İHMAL ETMEMELİYİZ

"Evde kal, sağlıklı kal" sloganı ile birlikte evde geçirilen sürede mutlaka abur cuburdan ve hamur işinden uzuk durmak gerektiğini belirten Diyetisyen Ezgi Seviç, "Bu zorlu süreçte çikolata, bisküvi, asitli içeceklerden hem ebeveynler hem de çocuklar uzak kalmalı" dedi. Hareketi sağlıklı bir vücudun olmazsa olmazı diye nitelendiren Seviç, "Egzersizi ihmal etmemeli, hatta evin içinde veya bahçede, balkonda mutlaka adım atarak ve çeşitli aktiviteler yaparak vücudumuzu hareket ettirmeliyiz" ifadelerini kullandı.

