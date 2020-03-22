İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 22 Mart Pazar hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Uşak ve Kütahya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 22 Mart Pazar hava durumu...

MARMARA Parçalı zamanla cok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BİLECİK °C, 17°C Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı EDİRNE °C, 21°C Parçalı zamanla çok bulutlu,akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 16°C Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 19°C Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı