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Haberler Yaşam İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 22 Mart Pazar hava durumu...

! 'den sağanak yağış uyarısı! 22 Mart Pazar hava durumu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı! 22 Mart Pazar hava durumu...

22.03.2020, 09:17

'de bugün hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; akşam saatlerinden sonra ve çevreleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, , Bilecik, ve çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 22 Mart Pazar ...

MARMARA

Parçalı zamanla cok bulutlu, akşam saatlerinden sonra ve çevreleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, ve Bilecik çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu,akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

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