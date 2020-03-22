Parlak bir cildin sırrı yoğurtta

Bağırsaklarımızda yaklaşık 100 katrilyon bakteri yaşıyor. Birçok insanın aklına bakteri denince hastalık yapan mikroorganizmalar gelse de bakteriler 'iyi' ve 'kötü' olmak üzere 2'ye ayrılıyor. İyi bakteriler vitamin üretimini sağlarken, kötü bakteriler hasta olmamıza neden oluyor. Probiyotikler iyi bakteriler arasında yer alıyorlar. Probiyotik ürünlerin başlıcaları arasında yer alan yoğurt yalnız sindirim sistemimize değil, bağışıklık sistemimizin iyi çalışmasına ve kötü bakterilerden korunmamıza da yardımcı oluyor.



İşte lezzetle sağlığı bir araya getiren yoğurdun faydaları:

-YOĞURT tüketmek beyin fonksiyonlarını geliştirir.

-SİNİR sistemimizin korunmasına yardımcı olan B12 vitamininin yanı sıra kalsiyum ve potasyum da içerir.

-SİNDİRİM sistemimiz zarar gördüğü zaman koruma sağlar.

-İÇERDİĞİ canlı mikroorganizmalar sayesinde ağız sağlığınızı korur. Ağız kokunuzu düzenleyerek diş taşı oluşumunu engeller.

-YOĞURT tüketmek güzel ve parlak bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur.

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