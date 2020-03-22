Stres saç dökülmesini tetikliyor

DR. Emrah Çinik, saç dökülmesinin özgüven duygusuna zarar verdiğini söyledi. Saç dökülmelerinin önüne geçmenin rken dönemde uygulanacak olan saç mezoterapisi ve PRP tedavisi ile mümkün olduğunu ifade eden Dr. Çinik, "Erkeklerde saç dökülmesinde en sık etken genetik faktörlerdir. Ayrıca stres nedeniyle ani saç dökülmesi de yaygındır" dedi. Saç dökülmesinin de bir stres yarattığını belirten Çinik, tedavide ilaçlardan saç ekimine kadar pek çok seçeneğin yer aldığını söyledi.

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