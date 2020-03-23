Ayak mantarına alternatif tedavi çay ağacı yağı

Bakteri ve virüsleri öldürücü etkisi olan çay ağacı yağı, akne ve mantarlar olmak üzere öksürük, bronşit, boğmaca, grip ve üşütmeye karşı da etkilidir. Yüzde 25 oranında çay ağacı yağı içeren etanolün, ayak mantarı enfeksiyonunda reçeteli ilaçla hemen hemen aynı etkiye sahip olduğu görülmüştür. Bu özelliği sayesinde ilaçlara alternatif bir çare sunan çay ağacı yağı, ayak tırnağı mantarının tedavi düzeyini artırabilmektedir.