  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Ayak mantarına alternatif tedavi çay ağacı yağı

Ayak mantarına alternatif tedavi

Ayak mantarına alternatif tedavi çay ağacı yağı
Giriş Tarihi: 23.3.2020

Bakteri ve virüsleri öldürücü etkisi olan çay ağacı yağı, akne ve mantarlar olmak üzere öksürük, bronşit, boğmaca, grip ve üşütmeye karşı da etkilidir. Yüzde 25 oranında çay ağacı yağı içeren etanolün, ayak mantarı enfeksiyonunda reçeteli ilaçla hemen hemen aynı etkiye sahip olduğu görülmüştür. Bu özelliği sayesinde ilaçlara alternatif bir çare sunan çay ağacı yağı, ayak tırnağı mantarının tedavi düzeyini artırabilmektedir.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ayak mantarına alternatif tedavi çay ağacı yağı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
  • SON DAKİKA