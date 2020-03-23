Binlerce can alan korona virüs salgını ünlü isimlerin hayatına da etki etmeye devam ediyor. Her dakika ölüm haberlerinin geldiği salgında İngiliz aktris Sophia Myles da babasını kaybettiğini söyledi. Transformers: Kayıp Çağ filmindeki Darcy Tirrel rolüyle bilinen güzel oyuncu Sophia Myles, "Huzur içinde yat Peter Myles. Sevgili babam birkaç saat önce hayatını kaybetti. Babamı öldüren korona virüstü" ifadelerini kullandı. Sosyal medya kullanıcıları, Myles'a taziye ve destek mesajları gönderdi.