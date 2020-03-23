İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 23 Mart Pazartesi hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi)Marmara, Ege , Ankara, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Isparta'nın kuzeyi ve Antalya'nın batısının iç kesimleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Bolu, Zonguldak, Bartın, Düzce, Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 23 Mart Pazartesi hava durumu...

MARMARA Parçalı zamanla cok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. BİLECİK °C, 17°C Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı EDİRNE °C, 21°C Parçalı zamanla çok bulutlu,akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 16°C Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 19°C Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı