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'de hava nasıl olacak? 'den son dakika uyarısı! 23 Mart Pazartesi ...

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 23 Mart Pazartesi hava durumu...

23.03.2020, 09:15

'de bugün hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi)Marmara, Ege , Ankara, Burdur, Eskişehir ve Düzce çevreleri, Isparta'nın kuzeyi ve Antalya'nın batısının iç kesimleri ile yarın (Salı) sabah saatlerinde Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Bolu, Zonguldak, Bartın, Düzce, Malatya, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İşte 23 Mart Pazartesi ...

MARMARA

Parçalı zamanla cok bulutlu, akşam saatlerinden sonra ve çevreleri ile gece saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli, Balıkesir, ve Bilecik çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 17°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı zamanla çok bulutlu,akşam saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif sağanak yağışlı

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