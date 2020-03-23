Korona selamlaşması

Kendilerini ve takipçilerini eğlendirmek için ilginç yöntemler deneyen ünlülerden birisi de Bensu Soral oldu. Güzel oyuncu, ikiz kardeşi Bedirhan Soral'la yaptıkları korona virüs selamlaşma dansını sosyal medya hesabından paylaştı. Soral kardeşler evlerinin bahçesinde yaptıkları dansta, ayaklarını birbirlerine vurarak eğlendiler. Sosyal medyada büyük ilgi gören video, hem güldürdü hem de görenlere büyük moral oldu.