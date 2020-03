Korona virüs ile savaşan besinler

Uzmanlar, dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınından korunmak için beslenme alışkanlıklarının değiştirilmesi gerektiğini söylüyor. Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine dikkat çeken bilim insanları, C vitamini ile antioksidan barındıran besinlerin bol bol tüketilmesini öneriyor.

Korona virüse karşı verilen savaşta en çok dikkat edilmesi gerekilen kural, bağışıklık sisteminizi güçlü tutmak. Dünyayı evde tutan salgın nedeniyle bu dönemde yiyeceğiniz bazı sebze ve meyvelerin etkisini küçümsememelisiniz. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin yolu doğru ve sağlıklı beslenmeden geçiyor. Bunun yanı sıra düzenli uyku, bol su tüketimi ve hijyen kurallarına da azami özen gösterilmeli.

BESİN SEÇİMİNE DİKKAT

Vücudunuz ihtiyacı olan miktarda dinlenemediğinde ve gerekli vitaminleri alamadığında stres hormonları yüksek derecede salgılanarak bağışıklık sisteminizi baskılar. Bu nedenle virüsün genç ya da yaşlı fark etmeksizin tehdit ettiği tüm insanların, bağışıklığını kuvvetlendirmek için yediklerine dikkat etmesi gerekiyor. Özellikle tükettiğimiz sebze ve meyveler bu anlamda çok önemli. İşte korona virüse karşı size destek olacak değerli besinler...



Kuşburnu

C vitamini açısından zengin olan kuşburnu, likopen ve A, B, E, K vitaminlerini barındırır. Bunların yanı sıra magnezyum, demir gibi sahip olduğu minerallerle vücut direncini artırır. Hücre yenilenmesine katkı sunan kuşburnunun, çayı da içilebilir.



Enginar

Karaciğerin dostu olan enginar bu hayati organı güçlendiren en önemli besinlerden biridir. Enginarın tüketimi arttıkça bağışıklık sistemi de güçlenir. Enginar ayrıca kanı temizleme özelliğine de sahiptir. Bu günlerde bol bol enginar tüketmekte fayda var.



Nar, böğürtlen ve çilek

Antioksidan kapasiteleri yüksek meyvelerin başında gelen nar, böğürtlen ve çilek, hücrelere saldıran ve hücrelerde büyük değişimlere neden olan molekülleri nötralize eder. Bağışıklığı aktive ederek virüs ve bakterilerle savaşma gücü de sağlamalarının yanında, besleyici ve sağlıklı bir atıştırmalıktırlar.



Kivi

Kivi, antioksidan ve C vitamini açısından oldukça cömert bir meyvedir. 2 orta boy kivi tükettiğinizde, günlük almanız gereken C vitaminin yüzde 100'ünü karşılarsınız.



Sarımsak

Sarımsak sadece yemeklerimizin vaz-geçilmez bir lezze-ti olarak değil; insan sağlığı için de yüzyıllardır önem-li bir deva olarak kullanılır. Sarımsak içerdiği "allicin" sayesinde güçlü bir anti-oksidan etkiye sahiptir. Bu sayede bağışıklık sistemini destekler ve birçok hastalı-ğın oluşumunu önler.



Greyfurt

Tıpkı kivi gibi grey-furt da, C vitamini ve antioksidan açısından güçlü bir meyvedir. Grey-furt, iltihabı azaltmaya ve vücuttaki serbest radikalle-rin neden olduğu hasarlarla mücadele etmeye yardımcı olur. Tiroid hastaları ve tan-siyon ilacı kullananlar, bu meyveyi doktorlarına danı-şarak yemeliler.



Bal kabağı

Havuç, ıspanak, bro-koli, pırasa, bal kabağı gibi sebzeler antioksidan deposu olarak kabul edi-lebilir. Hastalık-lara karşı bün-yeyi güçlendiren bu sebzeler, sal-gın döneminde özellikle tüketilmelidir.



Portakal ve limon

İkisi de turunçgil-ler ailesindendir ve C vitamini deposudur. Kabuklarında bulunan madde, suda kaynatı-lıp ellere sıkıldığında antiseptik etki sağlar. Bu yüzden dezenfek-tanlardan sonra koro-na virüs için doğal antiseptik olarak da tercihen kullanılabilir.