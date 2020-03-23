Tansiyon ölçerken bunlara dikkat edin!

Dünyada yaklaşık olarak 1,5 milyar kişi hipertansiyonla baş ederken, ülkemizde ise bu rahatsızlığı olan hasta sayısı neredeyse 15 milyonu buluyor. Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Tekin Akpolat yüksek tansiyonla mücadelenin yollarını ve tansiyon ölçerken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Hipertansiyon erken dönemde belirti vermediği için kan basıncını ölçtürmeden tanı koymak mümkün değildir.

DOĞRU ÖLÇÜM ÖNEMLİ

Doğru tanı koymak için kan basıncı doğru ölçülmelidir. Ölçüm yapılırken, sırtınızı arkanıza yaslayarak konuşmadan oturmalısınız. Dinlenmiş bir şekilde tansiyon ölçümü daha doğru sonuç verecektir. Bunların yanı sıra, ayaklar yere düz basmalı, kol ile kalp aynı hizada olmalı ve doğru nefes alımı yapılmalıdır. Ayrıca, tuz alınımının kısıtlanması, fazla kiloların verilmesi, fiziksel aktivitenin artırılması yani egzersiz, sigaranın bırakılması ve aşırı alkolün önlenmesi gibi yaşam düzeni değişiklikleri kan basıncını düşürür. Bunların yetersiz olduğu durumlarda ilaç kullanılır. Yaşam düzeni değişiklikleri ile hastaların ilaç kullanmasına gerek kalmayabilir.