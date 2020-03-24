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Haberler Yaşam Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde deprem

'de 3,6 büyüklüğünde

Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde deprem

24.03.2020, 12:33 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020,13:29

Son dakika... 'in Bereketli ilçesinde saat 12.20'de 4.1 şiddetinde meydana geldi. Kısa süren deprem Balıkesir ve Bursa çevresinde hissedildi. Deprem medeniyle kısa süreli panik yaşandı.

Son dakika... Kandilli Rasathanesi'nin merkez üssünü Balıkesir Bereketli ilçesi olarak açıkladığı 4.1 büyüklüğünde deprem, saat 12.20'de meydana geldi. Deprem Bursa'dan da hissedildi.

Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, kısa süreli korkuya neden oldu. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
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