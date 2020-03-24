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Haberler Yaşam Başkan Erdoğan partisinin İstanbul teşkilatıyla video konferans gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan partisinin teşkilatıyla video konferans gerçekleştirdi

Başkan Erdoğan partisinin İstanbul teşkilatıyla video konferans gerçekleştirdi

24.03.2020, 19:10 Güncelleme Tarihi: 24.03.2020,19:14

Türkiye Cumhurbaşkanı ve Genel Başkanı , partisinin İl Başkanlığı yönetim kuruluyla video konferans toplantısı gerçekleştirdi.

Başkan Erdoğan'ın başkanlığında, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) çerçevesinde İstanbul'da alınan önlemler görüşüldü.

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