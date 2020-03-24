Karantina günlerinde oğluyla bol bol vakit geçiren ve bu anları sosyal medyadan paylaşan Alişan "Ev'de kalmaya devam" diyerek. Takipçilerine şu sözlerle destek oldu: Biraz daha sabredelim lütfen. Göreceksiniz evde kaldıkça bu illet bulaşmayacak ve yavaş yavaş kurtulacağız..
‘Evde kalmaya devam’ dedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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