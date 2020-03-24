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! 'den son dakika uyarısı! Salı hava durumu...

İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 24 Mart Salı hava durumu...

24.03.2020, 09:26

'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış var mı? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun batısı, ile Adana, , Osmaniye, Kahramanmaraş, ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İşte Salı ...

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 10°C

Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 10°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 14°C

Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı

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