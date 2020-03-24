İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 24 Mart Salı hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Ege'de yağış var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Anadolu'nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Konya ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. İşte 24 Mart Salı hava durumu...

MARMARA Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 11°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 10°C Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 10°C Çok bulutlu ve sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 14°C Çok bulutlu ve hafif sağanak yağışlı