Litresi 7 bin lira olan propolis yok satıyor

Arıların bitki ve ağaç kabuklarını çiğneyerek elde ettikleri, kovandaki mikropları yok etmek için kullandıkları propolise, korona virüsü salgınından sonra ilgi arttı. Bağışıklık sistemini güçlendirdiği için doğal antibiyotik olarak adlandırılan ve litresi 7 bin liraya satılan propolise olan ilgi nedeniyle Aydınlı arıcılar erken açtıkları kovanlardan propolis toplamaya başladı. Aydın Bal ve Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi bünyesinde arıcılardan toplanan propolis maddesi işlenerek, 100 miligramlık şişelerde pazarlanıyor. Aydın Arıcılar Birliği Başkanı Ayhan Özdemir, "Bal arıları propolisi kovanların dezenfeksiyonunu ve yavruların hastalıklara maruz kalmaması için kullanır. Propolisi işleyip sıvı hale getirerek vatandaşa sunuyoruz" dedi.

SAHTESİNE DİKKAT

Birçok üründe olduğu gibi propolisin de sahtesinin üretildiğini dile getiren Özdemir, "Denetim eksikliği ve insanların fazla para kazanma istekleri yüzünden piyasada sahte birçok propolis bulunuyor. Organik propolis tüketilmesini tavsiye ederim" diye konuştu.

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