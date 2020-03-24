‘Sevdiklerinin sebebi olma’

Bade İşçil, virüs nedeniyle insanların evinde misafir kabul etmemeleri gerektiğini söyledi. Instagram'dan uyarı yapan oyuncu, "Sevdiklerinin sebebi olmak istemiyorsan, sebepsiz yere dışarı çıkma... Bu süreçte 'Hayır' demesini öğren. Şu günlerde film gibi hayat yaşıyoruz ve kahramanı sensin" notunu düştü.