Bade İşçil, virüs nedeniyle insanların evinde misafir kabul etmemeleri gerektiğini söyledi. Instagram'dan uyarı yapan oyuncu, "Sevdiklerinin sebebi olmak istemiyorsan, sebepsiz yere dışarı çıkma... Bu süreçte 'Hayır' demesini öğren. Şu günlerde film gibi hayat yaşıyoruz ve kahramanı sensin" notunu düştü.
‘Sevdiklerinin sebebi olma’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.