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Haberler Yaşam ‘Sevdiklerinin sebebi olma’

‘Sevdiklerinin sebebi olma’

‘Sevdiklerinin sebebi olma’
Giriş Tarihi: 24.3.2020

Bade İşçil, virüs nedeniyle insanların evinde misafir kabul etmemeleri gerektiğini söyledi. Instagram'dan uyarı yapan oyuncu, "Sevdiklerinin sebebi olmak istemiyorsan, sebepsiz yere dışarı çıkma... Bu süreçte 'Hayır' demesini öğren. Şu günlerde film gibi hayat yaşıyoruz ve kahramanı sensin" notunu düştü.

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