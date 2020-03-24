Tütün ürünleri virüsü tetikliyor

Kronik akciğer hastalıkları olan, özellikle ileri yaştaki hastaların virüs enfeksiyonundan daha ağır etkilendiğine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ali Metin Görgüner, "Tütün ve tütün ürünleri kullanımı da solunum yollarının savunma mekanizmalarını bozmakta ve CoVID-19 infeksiyonunun gelişimini kolaylaştırmaktadır" dedi.

SİGARA SAVUNMAYI BOZUYOR

Tüm solunum virüsleri gibi, korona virüsün de temel olarak hasta kişinin öksürmesi, hapşırması, burnunu temizlemesi, gülmesi, konuşması sırasında saçılan damlacıkların solunması ile bulaştığını ifade eden Görgüner, "Sigara, nargile gibi tütün ürünlerini kullanan bireylerde virüs infeksiyonları daha ağır seyretmektedir ve solunum yollarının savunma mekanizmalarını bozularak CoVID-19 virüsüne kolaylık sağlamaktadır" ifadelerini kullandı.

YÜKSEK ATEŞE DİKKAT!

Ayrıca, antibiyotikler yalnızca bakteri olarak adlandırılan infeksiyon etkenlerine karşı etkilidir, salt virüs infeksiyonlarında bir yararları yoktur. Ateşi 48 saat içinde düşme belirtisi göstermeyen ya da solunum sıkıntısı (nefes darlığı) olan kişilerin hızla bir sağlık merkezine başvurması gereklidir.