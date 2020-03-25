Efsane aktris Bose için özel gösterim

İtalya'nın efsanevi sinema oyuncularından Lucia Bose, önceki gün İspanya'da zatürre nedeniyle yaşamını yitirdi. 1952 tarihli "Roma'da üç kız" adlı filmde de başrol oynayan Bose için Roma'da anma etkinliği düzenlendi. Unutulmaz film, #Cinemadacasa (evden film) girişimi kapsamında Roma'da bir binaya yansıtıldı.