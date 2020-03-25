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Haberler Yaşam Efsane aktris Bose için özel gösterim

Efsane aktris için özel gösterim

Efsane aktris Bose için özel gösterim
Giriş Tarihi: 25.3.2020

İtalya'nın efsanevi sinema oyuncularından Lucia Bose, önceki gün İspanya'da zatürre nedeniyle yaşamını yitirdi. 1952 tarihli "Roma'da üç kız" adlı filmde de başrol oynayan Bose için Roma'da anma etkinliği düzenlendi. Unutulmaz film, #Cinemadacasa (evden film) girişimi kapsamında Roma'da bir binaya yansıtıldı.

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