Hakaret var küfür yok

Seren Serengil, boşanma aşamasında olduğu eşi Yaşar İpek'in kendisini darp ettiğini öne sürmüştü. Yaşar İpek'in yüzüne havluyla vurduğunu ve itekleyerek yaralanmasına neden olduğunu iddiasıyla şikayetçi olmuştu. Dava görüldü ve mahkeme kararını verdi.



Takipsizlik kararı veren savcılık, gerekçesinde Serengil'in hastaneden aldığı raporda "Vücudunda darp izi bulunmadığı" ifadesinin yer aldığını belirtti. Kararda ünlü oyuncunun şikayet dosyasında sunduğu olay anına ilişkin video kaydı da incelendi. Video kaydı üzerine yapılan incelemede Yaşar İpek'in tartışma sırasında tehdit ve hakarete konu söylemlerde bulunduğu, fakat darp ettiğine ilişkin herhangi bir görüntüsünün bulunmadığının görüldüğü belirtildi.