‘İlişkimizi sınadık’

Karantinadayken, yanında kalmak isteyen eşinde de korona virüsü tespit edilen Idris Elba, yaşadıklarını anlattı. IDRİS Elba, her ikisinin de korona virüsüne yakalandığını açıkladıktan sonra karısı Sabrina Dhowre-Elba ile karantinaya girmenin ilişkilerini test etme fırsatı verdiğini itiraf etti. Elba, ayrıca, "Dün bir kez kavga ettik. Ben başka odaya gitmek zorunda kaldım. Karantina, ilişkinizin ve insanlığınızın bir sınavı" diye konuştu. SABRINA Dhowre-Elba, kararından dolayı pişman olmadığını söyleyerek, Idris Elba'ya bakması için 'bir eş içgüdüsü' hissettiğini öne sürmüştü.