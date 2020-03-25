İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sivas çevreleri, sabah saatlerinde İstanbul, Kırklareli ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları, Tekirdağ, Düzce,Zonguldak, Çankırı, Kırıkkale, Aksaray'ın yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İşte 25 Mart Çarşamba hava durumu...
MARMARA
Çok bulutlu, sabah saatlerinde Kırklareli, İstanbul ve Kocaeli'nin kuzey kıyıları ile Tekirdağ çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 9°C
Çok bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 8°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları hafif sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 11°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey kıyıları hafif sağanak yağışlı
İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika uyarısı! 25 Mart Çarşamba hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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