Karantina günlerinde aşk

Son dönemde aşk hayatıyla ilgili adından sıkça söz ettirmeyi başaran şarkıcı Hadise ve Kaan Yıldırım aşkında yeni bir gelişme yaşandı. Hadise, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, "Kim diyor yalnız olduğumu? Niye yalnız olduğumu düşünüyorsunuz? Biri olsa da söylemem" demişti.

BU KEZ YILDIRIM AÇIK VERDİ

Şarkıcı, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşmış, aşk dedikodularının fitilini ateşlemişti. Korona virüs salgını nedeniyle evden çıkmayan sevgililerden sonunda beklenen açık geldi. Bu kez yakayı ele veren paylaşım Yıldırım'dan geldi. Yıldırım paylaşımı ile Hadise'nin evinde kaldığını resmen ilan etti. Hadise'nin geçtiğimiz günlerde evinden yaptığı paylaşımda, koltuk desenlerinin ve renginin aynı olduğu görülüyor.