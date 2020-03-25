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Koronavirüse yakalanan 'in sağlık durumu nasıl? Kızından açılama

Koronavirüse yakalanan Fatih Terim'in sağlık durumu nasıl? Kızından açılama

25.03.2020, 12:06 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020,12:08

Son dakika haberi... Corona virüs tedavisi için hastanede tedavi altında olan 'in sağlık durumu nasıl? Fatih Terim'in kızı Bahçekapılı, tecrübeli teknik adamdan yeni bir haber olmadığını, durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in son durumu hakkında kızı Buse Terim Bahçekapılı bir açıklama yaptı. Sosyal medyadan son gelişmeleri paylaşan Buse Terim Bahçekapılı, "Bugün yeni bir haber yok, dün ile aynı. Babam iyi. Daha iyi olacak, biliyorum. Bugün bizler aile fertleri olarak pek iyi değiliz ama iyi olacağız. Bu hastalık şu anda hepimize olabilir, hepimizde olabilir ve farkında bile olmayabiliriz. Bu yüzden uyarıları dinleyin, kalabiliyorsanız evde kalmaya devam edin. Hepinizin iyi dileklerini okuyorum ve hislerimizin karşılıklı olduğunu bilmenizi istiyorum" dedi.

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