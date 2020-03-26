Evdeyim gazetemi okuyorum

EVDE KALANA TAVSİYEMİZDİR

Emekli İsrafil Önoğlu (74) ve eşi Zöhre Önoğlu (72) güne Yeni Asır'la başlıyor. Korona önlemleri nedeniyle gazeteyi komşularına sipariş eden yaşlı çift, "Gelişmeleri izliyoruz. Bulmacayla da iyi vakit geçiriyoruz. Tavsiye ederiz" dedi.



YENİ ASIR BENİM VAZGEÇİLMEZİM

İzmirli modacı Selin Sintaç, "Hayatımın vazgeçilmezi Yeni Asır" diye konuştu.



BULMACA İLAÇ GİBİ

Market işleten Derya Akman, "Korona günleri için Yeni Asır'ın bulmacası ilaç gibi geldi" dedi.



SPOR SAYFALARI HARİKA

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural "Yeni Asır bölgemizin en güçlü gazetesi spor sayfaları harika. Ege takımlarına geniş yer veriyor. Muhakkak okuyorum" dedi.



OKUMAZSAM OLMAZ

Şirketine her gün Yeni Asır alan iş adamı Azad Yeşil, "Okumazsam eksiklik hissederim" diye konuştu.

GAZETEM İYİ Kİ VAR

Şarküteri esnafı Umut Elagöz, "İyi ki Yeni Asır var" diyor.