Karantina süreci verimli geçirilmeli

Karantina günlerinde evde kalan ebeveynler ve çocukların yaşam kalitelerinin olumsuz etkilenmemesi gerekiyor. Evde geçirilen zamanı hem çocukların eğitimine olumlu yansıyacak hem de ruh sağlığını bozmayacak şekilde değerlendirmeleri oldukça önemli.

Ülkemiz ve dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele hayatın tüm alanında devam ediyor. İnsanlık tarihinin en zor dönemlerinden biri haline dönüşen salgın süreci, bizlere de ilginç deneyimler yaşatıyor. Uzaktan eğitim, sosyal izolasyon, azami hijyen ve beslenme tedbirleri gibi kavramları hayatımıza taşıyan salgından korunmanın bir diğer yolu da yaşam kalitemizi standartın altına düşürmemek.

EĞLENCELİ VAKİT İÇİN

BU süreçte günlük rutinimiz içerisinde zaman ayıramadığımız, çocukların eğitimine katkı sağlayacak ve ruh sağlığımızı dengede tutacak etkinliklerle doğru ve etkin zaman geçirmek önemli. İzmir Türk Koleji PDR Bölümü Sorumlusu Yudum Tanakın, bu konuda tüm veli ve öğrenciler için evde yapılacak bir dizi etkinlik ile eğlenceli vakit geçirmenin faydalı olacağını söylüyor. Evde birlikte izole olduğunuz aile üyeleriyle yapacak bir şey bulamıyorsanız, Yudum Tanakın, aile içi paylaşımlarını artıracağı, eğitime destek sağlayacağı düşünülen etkinlikleri sizler için Yeni Asır'a anlattı.

Yudum Tanakın



Birçok bilim ve araştırma dergileri bu süreçte internet üzerinden yayınlarını ücretsiz sunuyor. Bunlardan bazıları TÜBİTAK'ın sitesindeki, Bilim ve Teknik, Bilim Genç, Bilim Çocuk gibi onlarca e-dergiye kolayca ulaşmak mümkün.

● Oyun hangi yaşta olursa olsun; hafıza, stratejik düşünme, görsel zekâ, mantıksal ve inovatif düşünce gelişimine katkı sağlar. Kutu oyunlarını aile ilişkilerini geliştirmek için inanılmaz bir fırsat haline dönüştürebilirsiniz. Sakın söyleme, Trivial Pursuit, XL tabu, Scrable gibi oyunlar zamanı eğlenceli ve eğitici geçirmek için oldukça faydalı.

● Mandala çizmek ve boyamak, odaklanmayı sağlayarak nefes alıp vermeyi düzenler. Ayrıca zihnimize hücum eden olumsuz düşünce dalgalarını kırar. Evinizdeyken eğitim dışında kalan zamanlarda, mandala boyayabilir veya yetişkinler için olan boyama kitaplarındaki desenleri boyayarak vakit geçirebilirsiniz.

● Boş vaktini değerlendirmek isteyen gençler, yüksek öğretim planlamalarını bu süreçte yapabilir. Sosyal izolasyon dönemi, üniversitelerin yurt dışı imkanları ve bölümlerini incelemek için iyi bir fırsat. Böylece, hangi eğitim kurumunun ve bölümün size olan uygunluğunu inceleyebilir, koşulların neler olduğunu öğrenip hazırlıklarınıza başlayabilirsiniz.

● Evde, yeni bir dil öğrenmek için mükemmel bir zaman. Bu süreçte hem cep telefonunuzdaki İngilizce öğrenme uygulamalarından faydalanabilir ya da YouTube üzerinden ücretsiz olarak dil eğitimi derslerini takip edebilirsiniz.

● Aile içinde sözlü iletişim ve duygusal paylaşımın artması için evde bir kaç nostaljik oyun fena olmaz. İsim-Şehir, sessiz sinema ve geçmişte evlerimizde oynanan diğer oyunlar gibi seçenekler hem neşenizi hem de aile içi ilişkileri olumlu etkileyecektir.

● Müzik ruhun gıdasıdır. Sanatçıların çoğu "sosyal mesafeyi" desteklemek adına kendi evlerinde canlı yayın yapıyor ve mini konserler veriyor. Ev konserlerine sevdiğiniz sanatçıların sosyal medya hesaplarından ve stayathomefest.com sitesinden ulaşabilirsiniz.

● Bol bol kitap okumayı unutmayın. Herkesin okumayı ertelediği onlarca kitap var. İster e-kitap uygulamalarından ister kütüphanenizden faydalanın. Ayrıca yeni kitapları internetten sipariş edebilirsiniz.

● Kariyer ve mesleğiniz üzerine düşünmek ve araştırma yapmak için evdeki karantina günlerini değerlendirebilirsiniz. Bu konuda izleyebileceğiniz birçok video bulmak mümkün. Güvenilir kaynaklardan içerikler olmasına dikkat etmeyi unutmayın. Bu içeriklerin en çok yer aldığı mecra ise, YouTube'daki onaylanmış kanallar.



Fatih ŞENDİL