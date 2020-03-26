Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alacak

Sağlık Bakanlığı'nın korona virüsü ile mücadele kapsamında alacağı 32 bin sağlık personeli ile ilgili detaylar belli oldu. 18 bini işçi 14 bini sağlık personeli için adaylar ÖSYM üzerinden 26 Mart/ 1 Nisan tarihleri arasında başvuru yapacak. Taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, KPSS puanına göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Alınacak personelin 11 bini hemşire, bin 600'ü ebe ve 4 bin 687'si sağlık teknisyeni/ sağlık teknikeri olacak. Tercih Kılavuzu ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayınlandıktan sonra adaylar tercihlerini 1 Nisan'a kadar yapabilecek.