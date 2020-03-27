Anne adaylarına altın kurallar

Gebelik döneminde hem annenin hem de bebeğin sağlığı için, iyi beslenmek ve kimyasal ürünlerden uzak durmak şart.

Özel Gözde İzmir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Feyza Ağaca Güler, hamilelik süresinde anne ve bebek sağlığını koruyacak önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Güler, anne adaylarının uyması gerekenleri sıralarken; kuralların basit ama yaşamsal öneme sahip olduğunun altını çizdi. Anne adaylarının, gebeliğin ilk 12 haftasında saçlarını boyatmamaları gerektiğini belirten Güler, daha sonrası için organik saç boyalarının tercih edilmesini tavsiye etti.

KİMYASALLARA DİKKAT

Bu dönemde makyaj malzemelerinin çok iyi seçilmesinin önemli bir ayrıntı olduğunu vurgulayan Op. Dr. Feyza Ağaca Güler, makyaj malzemelerinin içerisindeki kimyasal maddelerin kana karışabilme ihtimaline dikkat çekti. "Mutlaka kaliteli ve organik makyaj malzemeler kullanılmalı" diyen Güler sözlerini şöyle sürdürdü: "Anne adayları oje sürerken, kokusunu çok fazla teneffüs etmemeli. Gebelik öncesinde diş hekimi kontrolünden geçmeli. İlk 12 hafta içerisinde diş hekimine muayene olmalı. Cerrahi bir müdahale yapılacaksa bunu kısıtlı ilaçlarla 14-28 hafta arasında öneriyoruz"



İşte annelerin uyması gereken püf noktaları



Gece yatarken veya dinlenirken anne adayının sol tarafına yatmasını öneriyoruz. Bu yatış pozisyonu kan akışını hızlandırıyor ve tansiyonu düzenliyor.

Sabah mutlaka kahvaltı yapılmalı. Ana öğünler arasında ara öğünler alınmalı. Gün içerisinde en az bir yumurta, bir bardak süt, bir kase yoğurt, en az iki ceviz ve özellikle çekirdekli kuru üzüm tüketilmeli.

Anne adaylarının uzun süren açlıklardan kaçınmaları gerekiyor. Çünkü hamilelerde hızlı şeker yükselmesi ve düşmeleri görülüyor. Böylelikle mide ve bağırsak rahatsızlıkları da en aza iniyor.

Günde üçten fazla kahve ve çay tüketilmemeli. Fazla kafein tüketimi anne ve bebek için olumsuz etkiler gösterebilir. Alkol ve sigara kesinlikle kullanılmamalı.

İyi bilinmeyen bitkisel ürünlerden kesinlikle uzak durulmalı. Yeşil yapraklı sebzelerin yıkanmasına azami özen gösterilmeli ve sirkeli suda bekletilmeli. İlk haftalarda bitki çaylarından uzak durulmalı.

Gebelik döneminde sıvı gereksinimi artış gösterir. Anne adayları susuz kalmamalı. Vücudun günlük su ihtiyacı mutlaka karşılanmalı. Yudum yudum da olsa, gün içinde bol su tüketmeli.