Heard ile Musk’ın yeni fotoğrafları ortaya çıktı

ABD'li oyuncu Amber Heard'ın, çatı katındaki evinin asansöründe, bir dönem ilişki yaşadığı Tesla'nın sahibi Elon Musk'a sarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı. İkilinin fotoğrafları akıllara Heard'ün eski eşi Johnny Depp'in "Aldatıldım" iddialarını getirdi. Amber Heard, bir zamanlar Amerikalı oyuncu Johnny Depp'le yaşadığı çatı katı evindeki asansörde, milyarder girişimci Elon Musk'a sarılırken görüntülendi. Heard ve Musk'ın sarıldığı anların fotoğrafının ne zaman çekildiği tam olarak bilinmezken, Depp ise 2015'te Heard ile olan evliliklerinin birinci ayında Heard ile Musk'ı ilişki yaşamakla suçluyordu.