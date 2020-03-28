İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 28 Mart Cumartesi hava durumu..

İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağışş bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları dışında ülke genelinin yağmur ve sağanak, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte 28 Mart Cumartesi hava durumu...

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı İSTANBUL °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sisli ve puslu KIRKLARELİ °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı KOCAELİ °C, 10°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı