  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 28 Mart Cumartesi hava durumu..

'de hava nasıl olacak? 'den son dakika uyarısı! Cumartesi hava durumu..

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 28 Mart Cumartesi hava durumu..

28.03.2020, 09:02

'de hava nasıl olacak? Ege'de yağışş bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve kıyıları dışında ülke genelinin yağmur ve sağanak, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, ile 'nun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. İşte Cumartesi ...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı, sabah saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! 28 Mart Cumartesi hava durumu.. haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA