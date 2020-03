Gel Dese Aşk 4. bölüm canlı izle! Gel Dese Aşk yeni bölüm canlı izle! | ATV ekranlarının yeni dizisi Gel Dese Aşk diziseverler tarafından büyük beğeni aldı. Diziseverler, Gel Dese Aşk 4. bölüm canlı izleme yollarını araştırıyor. Dizide bu hafta, Yasemin Murat'ı ifşa edip, arkadaşlarını da bu yasak aşkı bilmekle suçlayınca ortalık karışır. Herkes şoke olmuştur. Sitare ve Ruhi renk vermezken Aydan ve Barlas meraktan çıldırır. En çok da Barlas. İşte Gel Dese Aşk 4. bölüm canlı izleme ekranı...

Gel Dese Aşk 4. yeni bölüm tek parça canlı izle! Gel Dese Aşk yeni bölüm canlı izle | ATV ekranlarında yayın hayatına merhaba diyen Gel Dese Aşk, ilk bölümünden itibaren reyting rekorlarını kırmayı başardı. 4. yeni bölümünü merakla bekleyen diziseverler Gel Dese Aşk izleme linkini aramaya başladı. Gel Dese Aşk dizisinde bu hafta; Yasemin Murat'ı ifşa edip, arkadaşlarını da bu yasak aşkı bilmekle suçlayınca ortalık karışır. Herkes şoke olmuştur. Sitare ve Ruhi renk vermezken Aydan ve Barlas meraktan çıldırır. En çok da Barlas. Murat çapkınlık yapmıştır ve onun haberi yoktur. Barlas kadının kimliğini, ilişkiden haberdar olanları öğrenmeye kararlıdır. Murat ve Yasemin cephesinde tansiyon giderek yükselir.

Murat, Yasemin'le hesaplaşır. Bütün bunlar Yasemin'in paranoyasıdır. O söyleyene kadar kimsenin durumdan haberi yoktur. Bütün bunlar olurken Bahar sürekli Murat'ı arar. Murat'ın aramaları cevapsız bırakması, onu yok sayması Bahar'ı zıvanadan çıkarır. Kararını vermiştir. Tekrar Düdenli ailesinin evine girmek, Murat'a yakın olmak için planını işletir. Kimse Bahar'ın oyunundan haberdar değildir. Ama çok yakında hepsi bu oyunun piyonlarına dönüşecektir.

GEL DESE AŞK DİZİSİNDE GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

Yasemin, Bahar'ı bornozla görünce aldatıldığını düşünür. Bahar'ın oyunu işe yaramıştır. Murat ne diyeceğini bilemez bir halde kekelerken Ece'den gelen telefon olayın seyrini değiştirir. Tekrar anne baba rollerine dönmek zorunda kalan Yasemin ve Murat bir müddet daha kendilerinden yaşananlardan bahsedemeyecektir.

Evdeki gergin hava Bahar'ın gidişini irdeleyen Ece ile daha da gerilir. Diğer yandan durulan sular Nuran'ın şirket kutlaması için Bahar'la görüşmek istemesiyle hareketlenir. Yasemin kimseye "Murat beni aldattı" diyemez. Mutlu aile imajını korumak için çabalar. Bahar ise Murat tarafından sevilmek için her şeyi yapmaya hazırdır artık. Onun için oyun olarak başladığı bu aşk gerçeğe dönüşmüştür çünkü. Diğer yandan Onur, Derin'i korumak için Bahar'ı durdurmaya çalışır. Fakat domino taşları birbirini devirmeye başlamıştır artık. Her şey kontrol edilemez bir yönde ilerlemekte her olay birbirini tetiklemektedir.

Düdenlilerin evi atmosfer, bastırılan duygular, yalanlar ve yanlış anlamalarla gerildikçe gerilir. Şimdi her biri adeta pimi çekilmiş bir bomba gibi nasıl, nerede ve ne zaman patlayacağı belli olmayan insanlara dönüşmüştür. İşte o anda Yasemin'in beklenmeyen hamlesi işleri içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır.