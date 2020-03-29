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Haberler Yaşam Salgın korkusu psikiyatrik hastalıkları tetikliyor

Salgın korkusu psikiyatrik hastalıkları tetikliyor

Salgın korkusu psikiyatrik hastalıkları tetikliyor
Giriş Tarihi: 29.3.2020
Virüs yayıldıkça, sağlıkla ilgili bilgilerle veya fiziksel belirtilerle aşırı meşgul olan insanların ruhsal sağlıklarının bozulması beklenebilir. İyileşmekte olan bireylerin de stres seviyeleri arttıkça nüksetme olasılığı artabiliyor. Özellikle anksiyete bozuklukları, depresyon ve obsesif kompulsif bozukluklardan muzdarip olan insanlar daha ağır bir yük altında kalmış gibi hissediyorlar.

RUHSAL TEPKİLER DOĞABİLİR
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Özcan Uzun, bu salgının taşıdığı belirsizlikler, çaresizlik hissi, sebep olacağı düşünülen kayıplar, alışılmadık kaotik özellikleri ve sosyal izolasyon depresyonu tetikleyebileceğini söyledi. Prof. Dr. Özcan Uzun yaptığı açıklamada "Bütün bu korkular kaygı, endişe, çökkünlük, umutsuzluk, uykusuzluk, beslenme sorunları, travmatik stres gibi ruhsal tepkileri ortaya çıkabilir. Sonuçta biyolojik bağışıklık sistemini etkileyerek kişileri salgına karşı daha dirençsiz, yatkın hale getirebilir." diye uyarılarda bulundu.
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