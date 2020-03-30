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Haberler Yaşam EBA TV canlı izle! 30 Mart Pazartesi EBA TV programı..

! Pazartesi EBA TV programı..

EBA TV canlı izle! 30 Mart Pazartesi EBA TV programı..

30.03.2020, 08:54

Ülkemizde alınan koronavirüs tedbirleri nedeniyle eğitime 'a kadar şeklinde devam edilecek. Öğrenciler bu süreçte televizyonları üzerinden belirtilen kanalları izleyerek derslerine devam edecekler. İşte Pazartesi canlı izleme sayfası...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ülkemizde de etkisini göstermeye devam ediyor. Bu kapsamda pek çok alanda tedbirler alındı ve alınmaya devam ediyor. Eğitim de bu alanların başında gelen kurumlardan. Öğrenciler 30 Nisan'a kadar eğitime uzaktan eğitim şeklinde EBA TV üzerinden devam edecekler. İşte 30 Mart Pazartesi EBA TV canlı izlemem sayfası...

EBA TV İlkokul CANLI YAYIN

EBA TV Ortaokul CANLI YAYIN

EBA TV Lise CANLI YAYIN

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