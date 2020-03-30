Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ezber bozan virüs

Tüm dünyada 30 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüsü, gelişmiş batı ülkelerini bile çaresiz bıraktı. Batı medeniyetinin güvendiği sistemler bir bir çökerken, biz Müslümanların ise en büyük silahı Allah’a sığınmak.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Covid-19 adı verilen hastalığa yol açan korona virüs, Antarktika hariç tüm kıtalara yayıldı. Salgının en hızlı yayıldığı ülkelerin başında ise İtalya, İspanya, Çin ve İran geliyor. Türkiye'deki vaka ve ölenlerin sayısı giderek artıyor. Dünyayı etkisi altına alarak kasıp kavuran tehlikeli korona virüs salgını gösteriyor ki insanın kendini yeniden tanıdığı bir dönemden geçiyoruz. Yaşadığımız bu dönem, yüzlerce yıl sonra bile tarih kitaplarında çok önemli bir yer tutacak ve dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

BATI ÇARESİZLİK İÇİNDE

"Gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam" diyen insanların karşısına şimdi görünmeyen bir düşman çıktı. Bu görünmeyen düşmanın silahı ise top, tüfek, füze ve nükleer silah değil. O gözle görülmeyen bir virüs. Sorumlusu olarak şu anda kimseyi hiçbir milleti suçlamak doğru olmayabilir belki. Ancak bu korona virüs, eğer bir biyolojik silah değilse bunun sorumlusu dünyayı emperyalist sistemiyle bu hale getiren 'Batı medeniyeti' diyebiliriz. Ancak korona virüs tüm dünyaya net bir şey gösterdi. İnsanlık artık başka bir döneme giriyor ve girmek zorundadır. Çünkü batı medeniyeti kaybetti. Geçen yüzyıl boyunca kapitalizmin zaferini ilan eden işgaller, katliamlar, sanayileşme adına kar hırsıyla dünyayı mahveden batı medeniyeti, şu an bir virüse karşı çaresizleri oynuyor.

SARI YARASANIN SIRRI

İşte insanlığın sonunu getirmeye çalışan batı medeniyetine karşı en büyük silahımız topluca Allah'ın ipine sarılmak ve sıratı müstakim yoluna girmektir. Artık batı bile bunun farkında. Hatta ABD'de yayınlanan Newsweek dergisinin bile Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in "Bir yerde veba salgını duyarsanız oraya gitmeyin; veba sizin bulunduğunuz yerde çıkarsa, o yeri terk etmeyin" hadisini ve yine "Temizlik imanın yarısıdır. Yekten önce ve sonra ellerinizi yıkayınız. Bulaşıcı hastalığı olan sağlıklı olanlardan uzak dursun" tavsiyelerini paylaşması çok manidardır. Bizlerin ilahi emirleri iyi araştırmamız lazım. Elimizde büyük bir hazine bulunuyor. Kurtuluşumuz bu hazinede gizli.

2 BİN 500 VİRÜS ÇEŞİDİ VAR

Araştırmacı Yazar Mehmet Ali Bulut, korona virüs olayıyla ilgili Bakara Suresi'nin hikmetini bakın nasıl açıklıyor: "Bu virüsün kaynağı sarı renkli yarasadır. Bakara suresindeki Bakara inek değil bir memeli olup bir yarasadır. Bunda bir enzim var. Bu enzimi aldığınızda insanı ölümden bile uyandıracak güçtedir. Bu ilahi metinlerin üzerinde çalışmak lazım. Sarı yarasada hala 2 bin 500 tane virüs duruyor. Bu virüsü alıp insanı canavarlaştıran birileri var. Laboratuvarlarda üretilen virüs de Allah'ın insanlara verdiği bir belaya hizmet ediyor. Yani bu olayların Allah'a rağmen olduğu küstahlığı yapılıyor. Var olan virüsleri alıp genetik yapısını değiştirip 'bu ülkeleri şu milletleri vursun' diye bir düzenleme yapıyorlar. Bu sistemin en tepesinde İblis var. İblis, kendi yandaşlarını insanı bozmak için uğraştırıyor. Buğday tohumunu bozup Müslümanların çok olduğu ülkelere 1954 yılında dayattılar. Tabiatı bozulmuş gıdayı insanlara yedirdiğiniz zaman insanı da bozarsınız. İşte insanı bozmak için bunu yapıyorlar"



SİSTEMLERİ ÇÖKTÜ

Allah'ı inkar edercesine peygamberi olmayan din söylemleriyle deizmi pompalayan batı medeniyetine iman edenler, beyinlerini, ruhlarını emperyalist/ kapitalist batı dünyasına esir edenler hala "bakın onlara şu kadar para veriyor" diye konuşadursunlar, hala "insan hakları" nutukları atsınlar. Yaşamdan öte insan hakkı mı var? Öldürülen çocukların, yüzyılı aşan bir şekilde yapılan katliamların, soykırımların batı dünyasından sorulduğunu biliyoruz. Evet, insanlığa zarar veren, bu dönemde kendi insanını bile koruyamayan batı sistemi, gözle görünmeyen bir virüs nedeniyle gözle görünür bir şekilde sarsılıyor. Bakın birçok batı ülkesindeki korona virüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı Çin'i geçti. Ölenlerin sayısı giderek hızla artıyor. Sağlık sistemleri virüsle nasıl mücadele edeceğini bilmiyor. Avrupa teslim bayrağını çekmek üzere. ABD'deki paralı sağlık sistemi, vatandaşlarını ölüme sürüklemeye devam ediyor. Korona virüs testi yapmak için vatandaşlardan yüklü ücret talep ediyor.

Tolga TEKİN