İEÜ’de 10 bin öğrenciye uzaktan eğitim

Türkiye'deki sayılı üniversitede bulunan ve son teknolojiyle desteklenen "Öğrenme Yönetim Sistemi"ne sahip olan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), yakla-şık 10 bin öğrencisine uzaktan eğitim imkanı sağladı. İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, son dönemde teknolojiye yönelik ciddi yatırımlar yaptıklarına dikkat çekerek, "Üniversitemiz, sahip olduğu altyapı ve dijital imkanlarla Türkiye'de uzaktan eğiti-min en nitelikli verildiği üniversitelerin başında geliyor" dedi.

AKILLI KAMPÜS SİSTEMİ

İEÜ'NÜN "Akıllı Kampüs" aracılığıyla uygulama-ya başlattığı sistem saye-sinde, eş zamanlı olarak derslerini işleyen öğren-ciler, sürece uyum konusunda da hiç-bir sıkıntı yaşamadı. Akademisyen-ler ile birlikte her gün ortalama 11 bin kişinin kullandığı sisteme, inter-net bağlantısının olduğu her yerden giriş yapılabiliyor. İzmir Ekonomi-li gençler, istedikleri zaman dersleri-ni yeniden dinleme fırsatı bulurken, akademisyenleriyle de rahatlıkla ile-tişime geçebiliyor. İEÜ Rektö-rü Prof. Dr. Murat Aşkar ise, "Öğrencilerimiz, akademis-yenlerimizin de yönlendirme-siyle hiçbir aksama olmadan eğitimini sürdürüyor. Bize oldukça memnun olduklarını ifade ettiler. Bundan sonra da böyle olacağından şüphe duymu-yorum" diye konuştu.