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Haberler Yaşam İhtiyaç sahibi yaşlılar yalnız değil

İhtiyaç sahibi yaşlılar yalnız değil

İhtiyaç sahibi yaşlılar yalnız değil
Giriş Tarihi: 30.3.2020

Korona virüse karşı bir yandan tüm tedbirleri alırken vatandaşa "Evde kal" çağrısı yapmayı sürdüren Buca Belediyesi, vatandaşlarının ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Korona virüs önlemleri kapsamında Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere erzak paketleri hazırlandı, paketler ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Ayrıca yaşlıların, hastane, eczane, market alışverişi ve acil ihtiyaçları zabıta ekipleri tarafından teker teker karşılandı.

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