Koronavirüsten kurtuldu! Yaşadıklarını anlattı

İki hafta önce corona virüse yakalanan ve 13 gün süren zorlu tedavi sürecinin ardından hastalığı yenmeyi başaran 57 yaşındaki Ahmet Arpacı, yaşadığı zorlu sürecin öncesini ve sonrasını anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Koronavirüs salgını ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Şu ana kadar dünya üzerinde 33 binden fazla insanın ölümüne neden olan salgın, 700 binin üzerinde insanda görüldü. Hastalığın getirdiği tedirginlik dünya üzerinde devam ederken, iyileşen hastaların yaptığı açıklamalar da umut aşılamaya devam ediyor. İki hafta önce corona virüse yakalanan ve 13 gün süren zorlu tedavi sürecinin ardından hastalığı yenmeyi başaran 57 yaşındaki Ahmet Arpacı, yaşadığı zorlu sürecin öncesini ve sonrasını anlattı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Almanya'nın Köln kentinde yaşayan ve aslen Adanalı olan Ahmet Arpacı (57), iki hafta önce koronavirüse yakalandı. Hürriyet'te yer alan habere göre Acilen hastaneye yatırılan Arpacı, 13 gün süren zorlu tedaviden sonra hastalığı yenmeyi başardı. Zatürre tanısı da konulduğu için tedavi süreci zor geçen Arpacı yaşadıklarını anlattı:

'NEFES ALAMADIM'

Ben zatürre hastasıyım. Yaklaşık iki hafta önce ateş ve nefes darlığı başladı. Hastaneye gittim. Muayene ettikten sonra test uyguladılar. O zaman koronavirüs bu kadar yaygın değildi. Sonuçların ertesi gün çıkacağını söyleyip beni eve gönderdiler. Ertesi gün nefes almakta çok zorlandım. Ateşim de yükselmeye başladı. Eşim ambulans çağırdı. Ambulansla hastaneye götürüldüm. Hastanede tedaviye başladığımda sonuçlarım çıktı. Koronavirüse yakalandığımı öğrendim.

'DONUYORDUM'

Üç gün yoğun bakımda kaldım. Solunum cihazına bağlamışlardı. Ateşim 41 derece olmasına rağmen donuyordum. Öleceğimi düşünüyordum. Ateşimi düşürmek için vücudumun her tarafına buz koydular. O kadar üşüyordum ki yoğun bakım odasında bulunan havalandırmanın kapatılmasını istedim. Hemşirelere 'Ne olur üzerimi örtün' diye yalvardım. Ateşim yüksek olduğu için örtemeyeceklerini söylediler. Üç gün sonra ateşim 38 dereceye düştü. Yavaş yavaş iyileşmeye başladım. Şükürler olsun ki yiyecek ekmeğimiz varmış.

'TEST BEKLİYORUM'

Ateşim normale seviyeye düşünce iyileşmeye başladım. Doktorlar beni normal bir odaya koydular. 11 gündür normal odada kalıyorum. İlaç tedavisi devam ediyor. Dün tekrar test yapıldı. Eğer sonuçlar negatif çıkarsa eve gideceğim. Evde 14 gün karantinada kalacağım. Bu hastalığı yendiğim için, çocuklarıma ve eşime bu hastalığı bulaştırmadığım için çok mutluyum. Fırsat buldukça haberleri izliyorum."